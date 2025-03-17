Строительная готовность ФОКа в Бронницах превысила 70%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят на улице Москворецкая в Бронницах, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 70%, завершить работы и сдать ФОК в эксплуатацию должны в текущем году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте монтирую вентилируемый фасад, устраивают инженерные системы, выполняют отделочные работы и благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.В физкультурно-оздоровительном центре общей площадью свыше 2 тысяч квадратных метров располагается универсальный спортзал с трибунами на 100 человек, а также помещение для хранения инвентаря, помещения для судей, зал для занятия фитнесом, зал для силовой подготовки с тренажёрами, медблок и буфет.
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Лев Каштанов