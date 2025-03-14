В Люберцах продолжается строительство современной поликлиники

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство современной поликлиники на улице Старый двор. Медицинское учреждение, рассчитанное на 500 посещений в смену, возводится в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджетных средств. Подрядчик уже завершает установку витражей и ведет внутреннюю отделку, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
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Дайана Хусинова