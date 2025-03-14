В Люберцах продолжается строительство современной поликлиники

Предприятие по выпуску высокоточных спортивных пневматических винтовок, а также силовой и управляющей гидравлики для горно-шахтного оборудования откроет в Подольске компания «Маштех», инвестиции в проект оценивается в 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.