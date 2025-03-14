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В Люберцах продолжается строительство современной поликлиники

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

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В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство современной поликлиники на улице Старый двор. Медицинское учреждение, рассчитанное на 500 посещений в смену, возводится в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджетных средств. Подрядчик уже завершает установку витражей и ведет внутреннюю отделку, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Также строители занимаются фасадными и отделочными работами, прокладывают наружные тепловые сети, обеспечивающие объект теплоснабжением. Уже завершены монтаж системы отопления, прокладка водопровода и канализации, установлены все окна и завершены работы по обустройству кровли.

Площадь пятиэтажного здания составит 11 тысяч квадратных метров. В поликлинике разместятся отделения медицинской профилактики, педиатрии и терапии, хирургические и стоматологические кабинеты, кабинеты врачей-специалистов и неотложной помощи, дневной стационар для взрослых и детей, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация и физиотерапевтический блок. Учреждение оснастят современным оборудованием, включая КТ, МРТ и рентген.

Открытие поликлиники запланировано на середину 2025 года.

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В Мытищах мужчина с топором ограбил компьютерный магазин
14 марта 2025, 15:35

Фото: istockphoto.com/Sergey Nazarov

Вооружённый топором мужчина ворвался в магазин, расположенный на Ярославском шоссе в Мытищах, и забрал оттуда два ноутбука. Полиции удалось поймать грабителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленник зашел в магазин и, угрожая топором продавцу, похитил два ноутбука стоимостью более 300 тысяч рублей. Оперативники по камерам видеонаблюдения установили личность грабителя — им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 28-летний житель Пушкина», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что грабитель купил билет на поезд до Ростова-на-Дону. На него была немедленно разослана ориентировка, благодаря чему мужчину задержали на ж/д станции Лиски.

Задержанный рассказал, что один ноутбук сдал в скупку, а второй продал прохожему. На часть вырученных денег он и купил билет на поезд, чтобы поехать к своей девушке.

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#полиция
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#мвд московской области
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Врачи Подмосковья спасли 115 недоношенных малышей с начала года
14 марта 2025, 15:32

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С начала года в Подмосковье врачи-неонатологи спасли 115 недоношенных детей, в том числе 30 малышей с экстремально низкой массой тела — менее 1,5 кг, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Все родовспомогательные учреждения региона оборудованы необходимой медтехникой, позволяющей оказывать помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе действует трехуровневая система родовспоможения, включающая шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Здесь будущие мамы и новорожденные получают квалифицированную медицинскую помощь, включая современные высокотехнологичные методы лечения.

Подробнее о системе родовспоможения Московской области можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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В Подольске откроют производство спортивных винтовок
14 марта 2025, 15:18

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятие по выпуску высокоточных спортивных пневматических винтовок, а также силовой и управляющей гидравлики для горно-шахтного оборудования откроет в Подольске компания «Маштех», инвестиции в проект оценивается в 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Запустить новое предприятие планируется в 2027 году, там будет создано 30 рабочих мест. После выхода на полную производственную мощность в год там будут производить 3 тысячи комплектов гидравлики и 1600 спортивных винтовок», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Землю под реализацию проекта инвестор получил на льготных условиях. Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, компании «Маштех» было предоставлено в аренду по сниженной ставке два участка общей площадью 2,3 га.

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Строители отчитались о ходе капремонта техникума в Пушкине
14 марта 2025, 14:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В учебном корпусе Межрегионального центра компетенций техникума имени С.П. Королёва в подмосковном Пушкине проводится капитальный ремонт, о ходе работ и сроках их окончания рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте общей площадью более полутора тысяч квадратных метров завершаются кровельные работы, ведется устройство конструкций фасада, а также общестроительные работы — укладка настенной плитки, чистовая отделка помещений, монтаж сетей электроснабжения и слаботочных систем», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта в здании должны обновить все инженерные сети, радиаторы и сантехнику, фасад, окна и двери, полы и потолки, а также помещения, установить новое учебное оборудование и мебель и провести благоустройство прилегающей территории.

Открыть обновлённый корпус должны 1 сентября.

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В Наро-Фоминске открыли памятную доску в честь педагога и поэта Александра Логинова
14 марта 2025, 14:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

13 марта, в день рождения Почётного гражданина Наро-Фоминского округа, педагога и поэта Александра Фёдоровича Логинова, состоялось торжественное открытие памятной доски на доме, где он жил, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На церемонии собрались представители администрации округа, жители города, коллеги, ученики и единомышленники, чтобы почтить память человека, внесшего значительный вклад в развитие образования и культуры.

Доска установлена на фасаде дома, в котором Александр Фёдорович долгие годы жил и создавал свои произведения. В рамках мероприятия ученики Наро-Фоминских школ № 4 им. В.В.Завадского и №5 прочитали его стихотворения.
Александр Логинов родился 13 марта 1930 года в селе Колояр Саратовской области. В 1948 году окончил школу и поступил в Саратовское танковое училище, а затем служил в Кантемировской дивизии. Будучи военным, завершил обучение в военно-политическом училище. В 1955 году, после увольнения со службы, посвятил себя педагогической деятельности.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

В Наро-Фоминске он работал преподавателем военного дела, вел уроки психологии, а затем окончил Московский педагогический институт имени Крупской. В 1961 году Логинов возглавил Нар-фоминскую школу №6, которую впоследствии преобразовал в среднюю. В 1975 году он стал директором школы №4, сделав её одной из лучших в районе. Под его руководством школы активно участвовали в конкурсах, олимпиадах и военно-патриотических играх.

За свою деятельность Александр Логинов был награждён почётными грамотами, медалью к 850-летию Москвы, званиями «Отличник народного просвещения» и «Отличник просвещения СССР». В 1999 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Наро-Фоминского района» за вклад в развитие округа.

Александр Логинов останется в памяти как выдающийся педагог, наставник и патриот, посвятивший жизнь образованию и творчеству.

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