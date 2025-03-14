Ремонт школы в солнечногорском посёлке Майдарово завершат до 1 сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт корпуса «Ложковской школа» проводят в посёлке Майдарово городского округа Солнечногорск, открыть обновлённый объект должны к началу учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте обще площадью более 1,6 тыс. квадратных метров завершили демонтаж внутренних конструкций и приступили к общестроительным работам. Ведётся монтаж инженерных сетей, фасадные работы и устройство штукатурки», — отмечается в сообщении.В рамках капитального ремонта в здании обновят фасад и крою, системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции, а также пожарную и охранную сигнализации, модернизируют системы видеонаблюдения и связи, а также обустроят входную зону, установят новую мебель и благоустроят пришкольную территорию.
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