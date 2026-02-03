Красногорску могут присвоить звание «Город трудовой доблести»
Обращение к президенту России о присвоении Красногорску почетного звания «Город трудовой доблести» рассмотрят в Московской областной Думе на ближайшем заседании — 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Предложение присвоить Красногорску звание поступило от окружного Совета депутатов.
«В годы Великой Отечественной войны Красногорск был на передовой трудового фронта. Все предприятия города перестраивалась под военные нужды. Труженики тыла работали на фабриках, заводах, в артелях и колхозах и производили продукцию, которая поставлялась на фронт», — сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента. В Подмосковье этой чести уже удостоились Подольск, Коломна и Ступино. Кроме того, Волоколамск, Можайск, Дмитров и Наро-Фоминск являются «Городами воинской славы», а 44 малых поселения — «Населёнными пунктами воинской доблести».