В Минтрансе Подмосковья рассказали о ходе строительства путепровода в Балашихе
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Путепровод над железнодорожными путями Горьковского направления МЖД строят у станции Чёрное в Балашихе. Сдать объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас строители приступили к устройству ригеля.
«На опорах сооружения начали устанавливать ригель, включая устройство тампонажного слоя и бетонирование. Параллельно рабочие занимаются бурением и бетонированием буронабивных свай, а также разрабатывают грунт», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Длина двухполосного путепровода составит 308 метров, а вместе со съездами и подходами — более двух километров.
Путепровод соединит Носовихинское и Восточное шоссе и улучшит транспортную ситуацию для более полумиллиона жителей округа.