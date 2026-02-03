В Минтрансе Подмосковья рассказали о ходе строительства путепровода в Балашихе

03 февраля 2026, 13:41

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Путепровод над железнодорожными путями Горьковского направления МЖД строят у станции Чёрное в Балашихе. Сдать объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Сейчас строители приступили к устройству ригеля.





«На опорах сооружения начали устанавливать ригель, включая устройство тампонажного слоя и бетонирование. Параллельно рабочие занимаются бурением и бетонированием буронабивных свай, а также разрабатывают грунт», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.