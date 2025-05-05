Красногорскую больницу ждёт капитальный ремонт

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Капитальный ремонт проведут в Красногорской больнице, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать здание Красногорской больницы общей площадью более 32 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируется в 2028 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 7 миллиардов 73 миллиона 662 тысячи 134 рубля 15 копеек. Заявки принимаются до 15 мая.
Работы будут проводиться в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», финансирование предусмотрено из областного бюджета.
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