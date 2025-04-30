В Химках отремонтируют детский сад, построенный 75 лет назад

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Капитальный ремонт здания детского сада 1950 года постройки планируют провести в Химках, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать здание детского сала общей площадью более 1,1 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: город Химки, микрорайон Сходня, улица Чапаева, дом №24. Подрядчик также должен будет поставить в детский сад всё необходимое оборудование. Завершить работы нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 161 миллион 527 тысяч 8 рублей 22 копейки. Заявки принимаются до 15 мая.
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