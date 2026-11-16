Краснокнижным символом Подмосковья выбрали зубра
Краснокнижным символом Московской области избрали зубра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
Обнародованы результаты голосования россиян по выбору 100 краснокнижных видов флоры и фауны, олицетворяющих регионы. Проект реализовал Президентский фонд природы. По итогам голосования символом Московской области избран зубр, который вошёл также в топ-12 видов, получивших самое большое количество голосов, наряду с русской выхухолью, тоже обитающей в Подмосковье.
«Зубр – пример того, как кропотливо специалисты восстанавливают популяции редких животных. Такие проекты, как «100 видов», очень важны для того, чтобы напомнить людям, как легко можно потерять целые виды, а также для привлечения неравнодушных к программам их сохранения. Среди таких программ – проект «Усынови зубра», который реализуется в Приокско-Террасном биосферном заповеднике», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Этот заповедник – не единственное место обитания зубра в Подмосковье. В 2024 году мониторинг подтвердил существование популяции в Талдомском городском округе.
Как рассказали в Минэкологии, в 1927 году в дикой природе не осталось ни одного зубра, всех истребили. Весь современный многотысячный вид происходит всего от 12 животных, которые на тот момент содержались в зоопарках и частных владениях.
В стаде зубров царит матриархат. Самая опытная главная самка ведёт группу на водопой или к новым пастбищам. Несмотря на внушительные размеры, зубр может перепрыгнуть двухметровое препятствие и разогнаться до 60 километров в час.