Краснокнижным символом Подмосковья выбрали зубра

16 ноября 2026, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Приокско-Террасного заповедника

Краснокнижным символом Московской области избрали зубра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.





Обнародованы результаты голосования россиян по выбору 100 краснокнижных видов флоры и фауны, олицетворяющих регионы. Проект реализовал Президентский фонд природы. По итогам голосования символом Московской области избран зубр, который вошёл также в топ-12 видов, получивших самое большое количество голосов, наряду с русской выхухолью, тоже обитающей в Подмосковье.

«Зубр – пример того, как кропотливо специалисты восстанавливают популяции редких животных. Такие проекты, как «100 видов», очень важны для того, чтобы напомнить людям, как легко можно потерять целые виды, а также для привлечения неравнодушных к программам их сохранения. Среди таких программ – проект «Усынови зубра», который реализуется в Приокско-Террасном биосферном заповеднике», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.