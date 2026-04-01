Красноцветов вступил в должность главы городского округа Пушкинский
В Московском областном музыкальном колледже имени Сергея Прокофьева состоялась торжественная церемония вступления в должность главы городского округа Пушкинский. 16 марта Совет депутатов округа переизбрал на пост главы на пять лет Максима Красноцветова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Такое решение стало закономерным отражением позитивных изменений, произошедших в округе за пять лет. Работа администрации под руководством Красноцветова принесла ощутимые результаты во многих сферах жизни горожан.
Так, с начала спецоперации военнослужащим передали более 1600 тонн гуманитарной помощи. В городе Пушкино открыли закладной камень на месте будущего памятника жителям округа – участникам СВО.
«В сфере ЖКХ имущество водоканала возвращено в муниципальную собственность. Достигнута договорённость о включении Канализационной насосной станции-27 в государственную программу на реконструкцию. Проведён капремонт восьми котельных, заменено 13 участков теплосетей», – рассказали в администрации.
Для переселения людей из аварийного жилья завершено строительство двух домов в горле Пушкино и одного – в Красноармейске. До 2035 года планируется ликвидировать 90 ветхих и аварийных домов, расселив 4300 человек.
За пять лет прошёл капремонт шести корпусов больницы. Построена амбулатория в Зеленоградском, возводится детская поликлиника в Пушкине на 400 посещений в смену. С нуля возведено, модернизировано и обновлено 18 образовательных учреждений.
На новом пятилетнем сроке работа по развитию округа продолжится.