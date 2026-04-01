Красноцветов вступил в должность главы городского округа Пушкинский

01 апреля 2026, 19:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Московском областном музыкальном колледже имени Сергея Прокофьева состоялась торжественная церемония вступления в должность главы городского округа Пушкинский. 16 марта Совет депутатов округа переизбрал на пост главы на пять лет Максима Красноцветова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Такое решение стало закономерным отражением позитивных изменений, произошедших в округе за пять лет. Работа администрации под руководством Красноцветова принесла ощутимые результаты во многих сферах жизни горожан.



Так, с начала спецоперации военнослужащим передали более 1600 тонн гуманитарной помощи. В городе Пушкино открыли закладной камень на месте будущего памятника жителям округа – участникам СВО.

«В сфере ЖКХ имущество водоканала возвращено в муниципальную собственность. Достигнута договорённость о включении Канализационной насосной станции-27 в государственную программу на реконструкцию. Проведён капремонт восьми котельных, заменено 13 участков теплосетей», – рассказали в администрации.