В женском турнире по мини-футболу в Пушкине приняли участие семь команд
Любительский женский турнир по мини-футболу состоялся в Пушкине в субботу, 21 марта. В соревновании приняли участие семь команд — представительницы местного клуба «Динамо Пушкино» и коллективы из Щёлкова, Мытищ, Королёва и Красноармейска. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Площадкой турнира стал дворец спорта «Пушкино».
«Мероприятие приурочили к Международному женскому дню третьей годовщине создания пушкинского женского футбольного клуба. Для большинства участниц турнир стал не просто соревнованием, а отдушиной — позволил почувствовать себя настоящими спортсменками», — говорится в сообщении.Тренером местных футболисток является Андрей Макаров. Команда под его руководством уже дважды победила на чемпионате Москвы. И сейчас клуб активно участвует в различных соревнованиях.