В женском турнире по мини-футболу в Пушкине приняли участие семь команд

24 марта 2026, 16:52

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Любительский женский турнир по мини-футболу состоялся в Пушкине в субботу, 21 марта. В соревновании приняли участие семь команд — представительницы местного клуба «Динамо Пушкино» и коллективы из Щёлкова, Мытищ, Королёва и Красноармейска. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Площадкой турнира стал дворец спорта «Пушкино».





«Мероприятие приурочили к Международному женскому дню третьей годовщине создания пушкинского женского футбольного клуба. Для большинства участниц турнир стал не просто соревнованием, а отдушиной — позволил почувствовать себя настоящими спортсменками», — говорится в сообщении.