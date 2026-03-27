Реконструкцию ВЗУ №3 в Пушкинском округе завершат до конца года

27 марта 2026, 18:01

Водозаборный узел №3 в Пушкинском городском округе реконструируют. В настоящее время готовность объекта составляет 35%. Завершить работы должны до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Строители уже проложили кабельные линии и наружные сети водопровода, смонтировали два павильона артезианских скважин и закончили бетонирование для резервуаров чистой воды.





«Сейчас рабочие закрывают тепловой контур здания, чтобы защитить его от внешнего воздействия и начать отделку и монтаж оборудования», — говорится в сообщении.