Реконструкцию ВЗУ №3 в Пушкинском округе завершат до конца года
Водозаборный узел №3 в Пушкинском городском округе реконструируют. В настоящее время готовность объекта составляет 35%. Завершить работы должны до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Строители уже проложили кабельные линии и наружные сети водопровода, смонтировали два павильона артезианских скважин и закончили бетонирование для резервуаров чистой воды.
«Сейчас рабочие закрывают тепловой контур здания, чтобы защитить его от внешнего воздействия и начать отделку и монтаж оборудования», — говорится в сообщении.После реконструкции мощность ВЗУ составит 4 350 кубометров воды в сутки. Водоснабжение улучшится у 1 700 жителей округа.