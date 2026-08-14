Краткосрочный план капремонта в Подмосковье включает почти 6700 домов
В Госдуме прошёл круглый стол на тему «Водоснабжение жилых домов Московской области: качество, доступность и модернизация инфраструктуры». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
На площадке собрались ключевые представители отрасли: первый замминистра ЖКХ Московской области Александр Семёнов, сотрудники Ассоциации председателей советов МКД, Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, Фонда капитального ремонта и многие другие.
Заместитель гендиректора Фонда капремонта Асия Гудзь представила программу ремонта систем водоснабжения в многоквартирных домах региона.
«Краткосрочный план капремонта на 2026-2028 года включает 6 697 многоквартирных домов. Предстоит обновить 16 258 элементов. Ключевые виды работ при ремонте инженерных систем – замена стояков холодного и горячего водоснабжения, установка запорной арматуры, ремонт водоразборных устройств в местах общего пользования, замена разводящих трубопроводов и теплоизоляции систем», – рассказала Гудзь.
От выбора материалов зависят качество работ и их долгосрочная экономическая эффективность. По результатам сравнительного анализа, самым выгодным решением была признана замена старых стальных труб на полипропиленовые. Срок их службы – 50 лет, а стоимость замены одного участка значительно ниже, чем при использовании стальных труб.
Гудзь также обозначила подходы к реализации программы – от выбора материалов до учёта сложностей на местах, необходимости согласованного принятия решений представителями власти, надзорных органов, управляющих компаний и общественных объединений.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье самая масштабная программа капремонта в стране. Она охватывает более 44 000 домов. За 12 лет в регионе отремонтировали 20 000 МКД и заменили около 4500 лифтов.