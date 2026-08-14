Краткосрочный план капремонта в Подмосковье включает почти 6700 домов

14 августа 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Госдуме прошёл круглый стол на тему «Водоснабжение жилых домов Московской области: качество, доступность и модернизация инфраструктуры». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.





На площадке собрались ключевые представители отрасли: первый замминистра ЖКХ Московской области Александр Семёнов, сотрудники Ассоциации председателей советов МКД, Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, Фонда капитального ремонта и многие другие.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Заместитель гендиректора Фонда капремонта Асия Гудзь представила программу ремонта систем водоснабжения в многоквартирных домах региона.

«Краткосрочный план капремонта на 2026-2028 года включает 6 697 многоквартирных домов. Предстоит обновить 16 258 элементов. Ключевые виды работ при ремонте инженерных систем – замена стояков холодного и горячего водоснабжения, установка запорной арматуры, ремонт водоразборных устройств в местах общего пользования, замена разводящих трубопроводов и теплоизоляции систем», – рассказала Гудзь.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО