Креативный Сабантуй в Подмосковье посетили более 10 тысяч человек
Более 10 тысяч человек стали гостями этнического фестиваля Креативный Сабантуй, который провели 12 июля в двух парках Одинцовского округа: «Раздолье» и парке Малевича. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Особенностью фестиваля стала IT-зона.
«В течение всего дня гости фестиваля принимали участие в более чем 17-ти активностях с использованием передовых современных технологий. В число этих развлечений вошла борьба корэш между роботами в национальной одежде, мета-вселенная Креативного сабантуя в Roblox и многое другое», — говорится в сообщении.В рамках фестиваля были также представлены иммерсивные шоу, раскрывающие историю праздника, а также масштабное шоу на главной сцене. Кроме того, гостей ждала этно-ярмарка, Чайная поляна с чак-чаком, Квартал искусств, Зона борьбы корэш и пр.
Все зоны, которых было десять, объединил мегаквест, в рамках которого разыграли более 500 призов. А завершился праздник концертом.