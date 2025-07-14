Креативный Сабантуй в Подмосковье посетили более 10 тысяч человек

14 июля 2025, 19:40

оригинал Фото: Валерий Жуков

Более 10 тысяч человек стали гостями этнического фестиваля Креативный Сабантуй, который провели 12 июля в двух парках Одинцовского округа: «Раздолье» и парке Малевича. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.





Особенностью фестиваля стала IT-зона.

«В течение всего дня гости фестиваля принимали участие в более чем 17-ти активностях с использованием передовых современных технологий. В число этих развлечений вошла борьба корэш между роботами в национальной одежде, мета-вселенная Креативного сабантуя в Roblox и многое другое», — говорится в сообщении.

Фото: Валерий Жуков

