В Дубне отметили 75-летие Волжского высшего военного строительного училища

14 июля 2025, 18:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне отпраздновали 75-летие Волжского высшего военного строительного командного училища. На него из разных городов собрались несколько сотен военных инженеров – выпускников и преподавателей, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





ВВВСКУ было основано в 1950 году в закрытом городе Томск-7. За время своей работы училище выпустило более 8 тыс. молодых офицеров. В советские годы оно дважды меняло дислокацию – в 1952 году переехало в Новосибирск, а в 1973-м – в Дубну. Было расформировано в 1993 году.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Самые тёплые воспоминания о 18-ти годах работы в училище остались у полковника Ивана Василенко. Он преподавал основы военной психологии и педагогики, а также марксистско-ленинскую философию.

«Это было уникальное военное училище, единственное в стране, созданное для реализации атомного проекта СССР», – отметил Василенко.