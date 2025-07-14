В Митине и Семёнове концертами и награждениям отметили День деревни
Для жителей деревень Митино и Семёново в минувшие выходные организовали концерты в честь Дня деревни. Перед ними выступили артисты городского округа, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«От имени главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семёнова с жителей деревень приветствовала его заместитель Камиля Маркова. Она наградила тех, кто внёс личный вклад в развитие малой родины. Жителей отметили Благодарностью Мособлдумы за волонтёрскую деятельность и Благодарственным письмом главы Павлово-Посадского городского округа – за участие в проекте «Успех V Единстве поколений», – отметили в администрации.Там назвали День деревни праздником, который объединяет жителей, укрепляет связи и напоминает о важности сохранения традиций и истории края.