В Подмосковье введут штрафы за сбор краснокнижных грибов

13 февраля 2026, 09:44

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

За сбор грибов, внесённых в Красную книгу Подмосковья, нарушителям природоохранного законодательства придётся заплатить штраф от одной до 100 тысяч рублей. Такие правила введут в регионе с 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.





Ранее административная ответственность за изъятие из природы краснокнижных видов распространялась только на флору и фауну, а грибы, составляющие отдельное царство, в законе не упоминались. Законопроект, исправляющий эту ошибку, внёс в Мособлдуму губернатор региона Андрей Воробьёв.





«Из-за неточности формулировки человек, который сорвал или уничтожил редкий гриб, мог уйти от ответственности. Теперь этот недочёт устранят», — пояснил глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.