В России стартовали зимние соревнования «Птицы России — 2026»
Открылись V Всероссийские зимние соревнования по спортивной орнитологии «Птицы России — 2026». Организатором выступает некоммерческое партнерство «Птицы и Люди». В Московской области информационную поддержку проекту оказывает региональное Министерство экологии и природопользования.
Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин, в регионе активно развиваются экологические виды спорта. По его словам, на протяжении нескольких лет проводятся турниры по плоггингу — сбору мусора во время бега, часть из которых организует ведомство.
«Не менее увлекательна и полезна спортивная орнитология, причем, этот вид высокотехнологичен, поскольку соревнования проводятся с помощью специально разработанной информационной системы «Стерх». Сообщество подмосковных любителей птиц — одно из самых крупных и организованных в России, и я надеюсь, что многие бердвотчеры примут участие в соревнованиях и займут достойные места», — подчеркнул Мосин.Соревнования включены во Всероссийский сводный календарный план мероприятий по развитию экологического образования детей и молодежи на 2026 год. Согласно регламенту, участники объединяются в команды численностью от двух до пяти человек и фотографируют птиц в своих регионах.
В состязаниях могут участвовать школьные, студенческие, семейные и клубные коллективы, а также команды образовательных учреждений. Победа присуждается команде, зафиксировавшей и правильно определившей наибольшее количество видов птиц.
Подробные условия участия размещены на официальном сайте организаторов. 18+.