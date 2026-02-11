В России стартовали зимние соревнования «Птицы России — 2026»

11 февраля 2026, 14:02

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Открылись V Всероссийские зимние соревнования по спортивной орнитологии «Птицы России — 2026». Организатором выступает некоммерческое партнерство «Птицы и Люди». В Московской области информационную поддержку проекту оказывает региональное Министерство экологии и природопользования.





Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин, в регионе активно развиваются экологические виды спорта. По его словам, на протяжении нескольких лет проводятся турниры по плоггингу — сбору мусора во время бега, часть из которых организует ведомство.

«Не менее увлекательна и полезна спортивная орнитология, причем, этот вид высокотехнологичен, поскольку соревнования проводятся с помощью специально разработанной информационной системы «Стерх». Сообщество подмосковных любителей птиц — одно из самых крупных и организованных в России, и я надеюсь, что многие бердвотчеры примут участие в соревнованиях и займут достойные места», — подчеркнул Мосин.