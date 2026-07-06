В селе Михалёво устроили концерт в честь Дня семьи, любви и верности

06 июля 2026, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Праздничный концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности, провели для жителей села Михалёво округа Воскресенск в доме культуры «Гармония» в субботу, 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На сцене ДК выступили дуэт «Фантазия», трио «Карусель», Светлана Плаксенко и вокальная студия «Радуга», театральная студия «Лики», Милена Симашина, Светлана Гончар, Владимир Бурлак, Ангелина и Константин Никушкины, Александра Копейкина и Елена Зотова.





«Каждый из номеров был посвящён любви к близким, семейным ценностям и домашнему теплу», — говорится в сообщении.