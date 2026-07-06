В правительстве Подмосковья утвердили июльский график приёма граждан
График личного приёма жителей руководителями министерств и ведомств Московской области в июле текущего года утвердил губернатор региона Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Встречи с руководством области проводятся по рабочим дням с 10:00 и с 15:00 в приемной правительства Подмосковья.
Кроме того, утверждён график бесплатных консультаций жителей Московской области членами региональной коллегии адвокатов.
Приём проводится по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
Для получения консультации человек должен быть зарегистрирован на территории Московской области и заранее записаться по телефону +7-498-602-31-13.
Читайте также: