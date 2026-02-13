Крытый каток в Кашире планируют сдать в конце 2026 года
В Кашире на улице Парковая активными темпами возводится физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом. На сегодняшний день подрядчик ведет устройство фундамента и занимается завозом стройматериалов на площадку, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Объект строится в рамках региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», соответствующей целям нацпроекта «Семья».
Площадь будущего двухэтажного здания превысит 5 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено функциональное зонирование: просторная входная группа, ледовая арена, зона для технической подготовки хоккеистов, а также блок помещений для спортсменов, включая медкабинет.
Особое внимание при проведении работ уделяется сохранению зелени. Мемориальная туевая аллея, высаженная в честь железнодорожников — героев Великой Отечественной войны, насчитывающая 120 деревьев, будет полностью сохранена.
Согласно плану, строительные работы завершатся в декабре 2026 года.
