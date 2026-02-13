Крытый каток в Кашире планируют сдать в конце 2026 года

13 февраля 2026, 14:49

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Кашире на улице Парковая активными темпами возводится физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом. На сегодняшний день подрядчик ведет устройство фундамента и занимается завозом стройматериалов на площадку, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.