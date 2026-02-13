Достижения.рф

В Одинцове возобновили строительство перехода над ж/д путями у ЖК «Рублёвский»

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по строительству надземного пешеходного перехода через железную дорогу возобновили рядом с жилым комплексом «Рублёвский» в Одинцове. Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



В настоящее время готовность перехода составляет 15%.

«Сейчас стройплощадку очищают от снега и проводят различные подготовительные манипуляции. Выполняется также поставка металлоконструкций для будущего пролетного строения», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Переход будет соответствовать всем областным стандартам: его остеклят, оборудуют лифтами и приспособят для использования маломобильными людьми.
