В Одинцове возобновили строительство перехода над ж/д путями у ЖК «Рублёвский»

13 февраля 2026, 13:58

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по строительству надземного пешеходного перехода через железную дорогу возобновили рядом с жилым комплексом «Рублёвский» в Одинцове. Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В настоящее время готовность перехода составляет 15%.





«Сейчас стройплощадку очищают от снега и проводят различные подготовительные манипуляции. Выполняется также поставка металлоконструкций для будущего пролетного строения», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.