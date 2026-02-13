В Подмосковье с компании взыскали более 28 млн рублей за фиктивную сделку

13 февраля 2026, 14:39

Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку между двумя коммерческими организациями по перечислению средств по договору поставки песка и щебня и постановил взыскать с одной из сторон договора более 28 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Проверка показал, что сделка между компаниями была фиктивной: никаких по ставок по ней не производилось, а заключили её для снижения налогов и обналичивания денег.





«В решении суда подчёркивается, что речь идет не о частном споре между хозяйствующими субъектами, а о защите публичных интересов. Поэтому пришлось применить специальную меру — взыскать всё, полученное по сделке, в доход государства», — говорится в сообщении.