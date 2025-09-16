Кровь и её компоненты сдали в Подмосковье около 50 тысяч человек
Почти 50 тысяч человек сдали кровь и её компоненты в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Сделать донацию жители региона могут в Московском областном центре крови, в его подразделениях в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и Щёлкове, а также на выездных акциях.
«Сегодня в Подмосковье есть тысячи постоянных доноров. И всё больше людей решают впервые попробовать себя в этой важной и благородной миссии. Только с начала текущего года в регионе почти 50 тысяч человек сдали кровь и её компоненты. Это на 1,2 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред подмосковного правительства — глава Минздрава области Максим Забелин.Донором может стать любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Подробную информацию расскажут всем желающим сотрудники координационного центра донорства крови по телефону: +7 (495) 305-77-00.