Кровь и её компоненты сдали в Подмосковье около 50 тысяч человек

16 сентября 2025, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 50 тысяч человек сдали кровь и её компоненты в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Сделать донацию жители региона могут в Московском областном центре крови, в его подразделениях в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и Щёлкове, а также на выездных акциях.





«Сегодня в Подмосковье есть тысячи постоянных доноров. И всё больше людей решают впервые попробовать себя в этой важной и благородной миссии. Только с начала текущего года в регионе почти 50 тысяч человек сдали кровь и её компоненты. Это на 1,2 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред подмосковного правительства — глава Минздрава области Максим Забелин.