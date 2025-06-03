Крупнейшая выставка собак «Россия-2025» пройдет в Подмосковье
В выставочном комплексе MAXIMA PARK, который находится в Дмитровском городском округе, с 7 по 8 июня состоится крупное событие для собаководов — Всероссийский выставочный форум «Россия-2025».
На территории комплекса соберутся более десяти тысяч участников, которые представляют 266 пород собак — от миниатюрных чихуахуа до величественных догов. Гости мероприятия увидят разнообразные породы, включая отечественные: русский той, русская цветная болонка и русская псовая борзая, являющаяся символом Российской кинологической федерации. На выставке будут представлены и международные породы из Средней Азии, Бельгии, Мексики и Тибета.
Посетителей выставки ждет насыщенная программа: тренировочные соревнования, показательные выступления, мастер-классы, а также консультации от ветеринарных специалистов. Все желающие смогут сделать фото с питомцами в оборудованной фотозоне.
«Выставка "Россия 2025" – это не просто шанс увидеть действительно самых ярких представителей разных пород, но и настоящий летний фестиваль, где можно с пользой провести выходные в кругу четвероногих друзей на свежем воздухе», — заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, на выставке будет интересно не только профессионалам, но и любителям собак.
Главные соревнования пройдут в оба дня: 7 июня будет разыгрываться трофей — «Кубок РКФ — 2025», а 8 июня определят обладателей «Кубка Москвы» и «Кубка городов-героев — 2025».