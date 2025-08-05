Крупный киберспортивный фестиваль собрал в Балашихе свыше 3 тыс. человек

05 августа 2025, 22:55

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 3 тыс. участников и гостей собрал в Балашихе стартовый этап всероссийского фестиваля цифрового спорта SMP ESPORTS. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Фестиваль состоялся на центральной площади рядом с парком Пехорка и ледовой ареной «Балашиха» имени Ю. Ляпкина. За два дня до этого свыше 700 поклонников киберспорта стали участниками турниров по цифровому футболу, хоккею, автогонкам, боевым искусствам и авиасимуляторам.

«Впервые в истории фестиваля была представлена зона мобильной игры MLBB (Mobile Legends). Были организованы заезды по мини-трассе в новой дисциплине «двоеборье-автомодель». Это собственная разработка SMP ESPORTS. Победители и призёры соревнований были отмечены ценными призами», – рассказали в министерстве.