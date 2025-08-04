Рекордное число команд собрал в этом году Кубок Александра Овечкина

04 августа 2025, 10:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

24 команды вступили в борьбу на VII международном Кубке Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных академий. Он открылся на льду «Красногорск Арены» имени В.В. Петрова. В этом году турнир стал рекордным по количеству команд-участниц, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Соревнования юных хоккеистов будут проходить до 9 августа. За главный трофей борются представители России, Белоруссии и Казахстана.

«Всем юных хоккеистам – большой привет от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва и от Александра Овечкина! Популярность турнира растёт. В этом году мы принимаем рекордное количество команд, Сегодня Кубок Овечкина – самое значимое событие в детском хоккее в нашей стране», – приветствовал участников министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.