Крупный пожар в балашихинской пятиэтажке полностью ликвидирован
Видео: пресс-служба МЧС России
Пожар в пятиэтажном многоквартирном доме в Балашихе удалось потушить. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«Пожар в Подмосковье ликвидирован. Причину возгорания установят эксперты. С жильцами дома работают психологи МЧС России», – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что пожар произошёл в жилом многоквартирном пятиэтажном доме на улице Флёрова. Возгорание возникло в квартире на пятом этаже и перешло на кровлю здания.
Были спасены три человека, эвакуированы 90, в том числе 10 детей. Погибли два человека – один из жильцов и сотрудник Мособлпожспаса.