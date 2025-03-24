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В Московской области до 2027 года отремонтируют 24 гидротехнических сооружения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье в 2025-2027 годах планируют провести капремонт 24 гидротехнических сооружений. Об этом шла речь на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с областным правительством и главами муниципалитетов. Одной из главных тем стало прохождение паводкового периода.
В этом году из-за тёплой погоды это период начался раньше обычного – 18 марта. По прогнозу Росгидрометцентра, половодье ожидается ниже нормы.
«Традиционно весной мы проходим период половодья. Главная задача – обеспечить безопасность жителей, защитить стратегические объекты инфраструктуры и экономики. Снега у нас в этом году было мало, но на территории Подмосковья есть уязвимые участки, за которыми нужен глаз да глаз. Это Луховицы, Дубна, Красногорск, Можайский, Истра, Дмитровский, Одинцовский, Клин, Богородский, Электросталь, Раменский, Домодедово. Там чаще всего сталкиваемся с подтоплениями», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что в прошлом году в области было обследовано порядка 600 гидротехнических сооружений. Всё, что находится в непригодном состоянии, будет восстановлено по госпрограмме, подчеркнул глава региона.

В рамках ежегодной проверки готовности муниципалитетов обследование 30 округов, больше других подверженных риску подтопления, провели специалисты Ростехнадзора, МЧС, Минэкологии Подмосковье и администраций муниципалитетов. Отводящие русла и водосборные сооружения расчистили от мусора и деревьев. На гидротехнических сооружениях установили сороудерживающие решётки, проверили готовность техники к весеннему половодью.

Помимо этого, ведётся постоянный мониторинг пропускной способности водных объектов, регулирование сброса воды. На реках 40 округов размещено 166 вешек, которые позволяют оперативно реагировать на подъём уровня воды.

В рамках подготовки к паводковому сезону обследованы плотины, дамбы, водосбросные и водоспускные сооружения. По результатам проверки 595 муниципальных ГТС 24 включили в госпрограмму. Они будут капитально отремонтированы с 2025 по 2027 годы.
«На территории Московской области – почти 1,5 тыс. гидротехнических сооружений. Две трети из них находятся в собственности муниципалитетов, 44 – в бесхозяйном состоянии. Но по ним уже начато оформление в собственность округов. Мы продолжаем большую работу по ремонту и содержанию этих ГТС», – сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.
Что касается регулярных подтоплений, то регулярно наблюдается паводок из-за особенностей местности в Луховицах Округ расположен в низменности. В этом году муниципалитет полностью готов к прохождению половодья. Предпосылок к затоплению дорог или населённых пунктов нет.

Как доложил врио начальника Главного управления МЧС России по Подмосковью Александр Перегуда, численность группировки сил и средств Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего паводка превышает 24 тыс. человек. Подготовлено около 7 тыс. единиц техники, порядка 300 единиц плавсредств и 14 единиц авиатехники.

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Выездные бригады подмосковной скорой помощи оснастят современными планшетами
24 марта 2025, 16:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в этом году заработают семь подстанций и постов скорой помощи. Об этом шла речь на совещании у губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Одной из тем стала трансформация службы скорой медицинской помощи. Темами стали ремонт и строительство новых объектов, обновление автопарка, привлечении кадров, внедрение умных решений, позволяющих повышать качество и скорость оказания медицинской помощи.
«Особенно напряжённый период был во времена коронавируса. Мы помним, какая нагрузка легла на службу скорой медицинской помощи, сколько тогда было вызовов. Она всегда на передовой. Мы уже реализовали большую программу, но тема постоянно нуждается в сопровождении. Необходимо продолжать внедрять всё, что позволяет своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь, спасать жизни. Сегодня ещё раз обсудим дополнительное оснащение, усиление того, что требуется для эффективной работы этой службы, которая каждый день, каждый час взаимодействует с людьми», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.
В структуре скорой медицинской помощи Московской области работают 56 подстанций и 91 пост. Ежедневно служба получает порядка 10 тыс. звонков, из которых 7,5 тыс. передаются на выезд, а 2,5 тыс. носят справочно-консультативный характер. Каждый день на линии выходят 600 бригад. В среднем они обслуживают до 12 вызовов.

В работу службы скорой помощи Подмосковья продолжают внедрять современные новации. Среди них – единая диспетчерская, умная маршрутизация, кардиопульт с возможностью дистанционной расшифровки ЭКГ, консультативный пульт. Это помогает медикам быстро доехать на вызов, оперативно поставить диагноз и принять решение о госпитализации.
«Все бригады оснащены планшетами. Они позволяют в режиме онлайн получать необходимую информацию о выезде. Уже в пути медики могут узнать возраст пациента, причину вызова и симптомы. Гаджеты оснащены тревожными кнопками. Бригады могут воспользоваться ими в случае экстренных ситуаций. В этом году все планшеты заменят на более современные. В них появится новый функционал – режим видеорегистратора, передача данных ГЛОНАСС, двусторонняя аудиосвязь», – рассказал на совещании зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Он добавил, что за три года в Подмосковье отремонтировали 20 подстанций и 10 постов, построили пять подстанций и один пост. В планах на этот год – ввести семь новых объектов.

Регулярно обновляется автопарк скорой помощи Подмосковья. Сейчас он включает 950 машин, более 90% из которых – не старше пяти лет. С 2020 года удалось заменить почти 700 единиц техники. В 2024-м Московская область передала бригадам скорой помощи 77 современных автомобилей, столько же – в январе этого года.

В числе ключевых задач – и поиск кадров. В службе СМП Подмосковья работают более 9,5 тыс. человек, в том числе свыше 7,6 тыс. сотрудников выездных бригад. С начала года удалось привлечь более 140 работников. В Подмосковье действует большой комплекс мер поддержки медработников. Это программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор» и «Земский фельдшер»; ежемесячные выплаты за аренду жилья; обеспечение служебным жильём, предоставление земельных участков и многие другое.

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Подмосковная молодёжь задала вопросы известному блогеру Гоблину
24 марта 2025, 16:22

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В Подмосковье открылся третий сезон проекта Министерства информации и молодёжной политики Московской области «Мы будущее. Сила смыслов». Это серия паблик-токов молодёжи с лидерами общественного мнения из разных сфер – от творчества и до геополитики и информационной безопасности.
Первым гостем стал блогер, публицист, член Общественной палаты России Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «старший оперуполномоченный Goblin» или просто «Гоблин». На встречу в Доме правительства Московской области собрались более 1 тыс. человек – школьники, студенты, волонтёры, активисты молодёжных организаций.
«Хочу передать привет от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Мы с командой делаем этот проект с 2023 года. Стараемся, чтобы вам было интересно, поэтому зовём очень важных и очень интересных гостей. Сегодня у нас тоже очень крутой спикер. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Надеюсь, что уедете с хорошим настроением, новыми знаниями и новыми смыслами», – приветствовала участников мероприятия министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Пучков – один из самых известных блогеров российского YouTube. После блокировки его канала в 2022 году перешёл на отечественные площадки. Дмитрий всегда открыто высказывал пророссийские взгляды, поддержал СВО, критиковал политику западных стран в отношении России.
«Я всё, что у меня есть, утащил на отечественные ресурсы – RUTUBE, ВКонтакте, Яндекс. В сумме на трёх платформах получилось столько же просмотров, сколько на одном YouTube. У меня собственный телевизионный канал, куда я приглашаю поговорить самых разных людей. Мы разбираем кино, игрушки, книжки и прочее», – рассказал блогер.
Пучков родился 2 августа 1961 года в семье военнослужащего в Кировограде в Украинской ССР. Отец был русским немцем, работал в Корее военным советником. Мать была учительницей. В первый класс Дмитрий пошел на Украине. В 1969 году отца перевели в Ленинград, и младший сын перешёл в местную школу, а позже семья переехала в Германию.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Паблик-ток с молодёжью Гоблин начал со своего легендарного «Я вас категорически приветствую!». Зал встретил это громкими аплодисментами. Ребята выстроились в очереди, чтобы задать вопросы спикеру.

Много говорили о том, как важно реализовать себя в труде, активной деятельности. Тут Дмитрию было, чем поделиться. Ещё до армии он успел поработать шофёром на молокозаводе, хлебозаводе и в детсаду. После армии трудился автослесарем, водителем самосвала, освоил профессии таксиста, шлифовщика, токаря, кузнеца, слесаря, сантехника, электрика, кинолога, библиотекаря и инженера-гидрогеолога. Когда будущий известный блогер жил в Узбекистане, он успел поработать помощником бурильщика в геологической партии.
«Смотрите вокруг, слушайте себя, что интересно именно вам. Прекрасно заниматься любимым делом, но не стоит забывать и о финансовой составляющей. Чем старше ты становишься, тем больше ответственности у тебя появляется, когда ты отвечаешь уже не только за себя, но и близких. Работайте, не опозорьтесь», – сказал Пучков.
В зале было много волонтёров Подмосковья, поэтому прозвучал вопрос о том, как Дмитрий Юрьевич относится к добровольческому движению.
«Я первый раз столкнулся с волонтёрским движением на наших Олимпийских играх в Сочи. Такого количества доброжелательных людей я никогда не видел. Волонтёры — большие молодцы!», – ответил спикер.
Блогер назвал мероприятие полезным. По его словам, ребят надо учить, объяснять, показывать. Дети без присмотра оставаться не должны, заключил Пучков.

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Режим паводка в Подмосковье в этом году ввели на месяц раньше обычного
24 марта 2025, 16:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в этом сезоне ввела в Московской области режим паводка почти на месяц раньше, чем обычно. Об этом сообщил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.
«Обычно у нас паводок проходит с апреля по май. Несмотря на прогнозы Росгидрометцентра по маловодью и низкому уровню заполнения водохранилищ, есть три условия нормального прохождения паводкового периода. Первое – соблюдение проходимости русел водоёмов. Второе – контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Третье – нормальное количество осадков», – перечислил Мосин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства области и главами городских округов.
В этом году максимальный снежный покров в регионе был в декабре прошлого года – 21 см, в 2024 году – 65 см за такой же период времени. Промерзание почвы – всего 25 см глубины. В прошлом году было 54 см, сказал министр. Из-за такой погоды в 2024 году пришлось столкнуться с большими вызовами по части подтоплений. Суммарно было подтоплено более 1,5 тыс. участков СНТ и домовладений, а также 47 участков дорог. Паводок затронул в большом объёме 12 муниципалитетов Московской области.

Мосин добавил, что в рамках подготовки к паводкам в Подмосковье уже проверили готовность округов по чек-листам, состояние обводных объектов, отремонтировали гидротехнические сооружения.
«Мы выполнили четыре достаточно крупных превентивных мероприятий о подготовке к паводковому периоду. Вместе с муниципалитетами проверили их готовность по чек-листам. Провели мониторинг обводных объектов на предмет засоров и прохождения русел. Это поручение комиссии по чрезвычайным ситуациям», – пояснил министр.
Также в допаводковый период проведена подготовка к ремонту гидротехнических сооружений.
«В период прохождения паводка у нас две основные задачи. Первая – мониторинг подъёма воды. Для этого у нас в 40 муниципалитетах установлено 166 вешек. Вторая – оперативное взаимодействие, реагирование на сигналы, поступающие в ЕДДС-112 и в телеграм-каналы», – перечислил министр.
Он уточнил, что в этом году период паводка делится на три основных блока.
«У нас в этом году превентивные мероприятия и подготовка проходили с 3 февраля по 18 марта. Это первый блок. Второй – непосредственно прохождение паводкового периода, который у нас начался 18 марта и продолжается сейчас. Третий блок – подведение в мае итогов. Будем определять причины, условия и составлять план работ», – заключил он.
Мосин добавил, что 29 муниципалитетов Подмосковья полностью готовы к прохождению паводка. В 12 муниципалитетах происходят регулярные и самые частые подтопления. По информации МЧС, в зоне подтопления 30 муниципалитетов находится 21 тыс. населения, 47 участков дорог и около 6 тыс. жилых домовладений.

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#паводок
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#виталий мосин
#безопасность
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Воробьёв предупредил о возможных паводках, несмотря на бесснежную зиму
24 марта 2025, 15:38

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Уязвимым к паводку подмосковным территориям в этом году следует уделить особое внимание. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Тема, которая предлагается к обсуждению, – прохождение паводкового периода и ремонт гидротехнических сооружений. У всех, наверное, инстинктивно сразу возникает представление, что снега у нас в этом году мало, и что паводок – это вещь, не настолько требующая нашего внимания», – подчеркнул губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Как отметил Воробьёв, на самом деле это не так. По его словам, на территории Московской области всегда есть уязвимые участки, следить за которыми нужно особенно внимательно.

Он рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, в этом сезоне оказались подвержены подтоплениям. Поэтому властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.

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#подмосковье
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#андрей воробьёв
#паводок
#наводнение
#безопасность
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Звёзды футбола сыграли на открытии нового манежа в Балашихе
24 марта 2025, 15:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

На стадионе «Орион» в балашихинском микрорайоне Железнодорожный начал работу крытый футбольный манеж «Технопул». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На торжественной церемонии открытия нового спортивного объекта присутствовали звёзды российского футбола – Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов, Эдуард Яхимович и Виктор Шмаров.

Строительство началось в августе прошлого года. Крытая площадка была возведена за счёт инвестора – компании «Технопул-Р». Игровое поле с искусственной травой и подогревом соответствует самым высоким футбольным стандартам, рассказал гендиректор предприятия Ринат Ягудин.
«На старой площадке был высокий износ покрытия, провал грунтов. Мы построили здесь крытый манеж. Цель – продолжить вектор развития детского спорта в Балашихе. Теперь заниматься футболом на стадионе «Орион» можно круглый год и в любую погоду. Здесь удобно будет проводить детские турниры», – отметил Ягудин.
Новую футбольную арену открыл матч легенд российского футбола с любительской командой балашихинского предприятия «Технопул-Р». Звёзды появились на поле под руководством капитана команды Аленичева. Символический поединок состоял из двух таймов по 12 минут и завершился ничьей – 4:4.
«Очень доволен, что меня пригласили на открытие этого прекрасного спортивного комплекса. Благодарю всех, кто приложил руку к его созданию, участвовал в строительстве манежа. Прекрасное поле, шикарный спорткомплекс. Получил колоссальное удовольствие от игры и простого общения с мальчишками», – поделился Аленичев.
Затем на стадионе «Орион» провели турнир по фиджитал-футболу. Восемь команд воспитанников футбольных секций стадиона, а также трёх городских школ вступили в борьбу за кубки и медали. Кульминацией праздника стала «Битва физруков» по футзалу в рамках третьего противостояния дивизионов «Север» и «Юг» Балашихинской школьной лиги.

Капремонт стадиона завершился в 2024 году. Полностью реконструирован универсальный спортивный комплекс. Более 800 детей уже занимаются в спортшколе стадиона 11 видами спорта.

Строительства спорткомплекса «Орион-Технопул» началось ещё в 2023-м. В феврале прошлого года там открыли новую ледовую арену. Это первый крытый лёд в микрорайоне Железнодорожный. Арена является домашней площадкой команды по следж-хоккею «Гвардия».

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