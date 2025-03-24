В Московской области до 2027 года отремонтируют 24 гидротехнических сооружения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в 2025-2027 годах планируют провести капремонт 24 гидротехнических сооружений. Об этом шла речь на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с областным правительством и главами муниципалитетов. Одной из главных тем стало прохождение паводкового периода.
В этом году из-за тёплой погоды это период начался раньше обычного – 18 марта. По прогнозу Росгидрометцентра, половодье ожидается ниже нормы.
В рамках ежегодной проверки готовности муниципалитетов обследование 30 округов, больше других подверженных риску подтопления, провели специалисты Ростехнадзора, МЧС, Минэкологии Подмосковье и администраций муниципалитетов. Отводящие русла и водосборные сооружения расчистили от мусора и деревьев. На гидротехнических сооружениях установили сороудерживающие решётки, проверили готовность техники к весеннему половодью.
Помимо этого, ведётся постоянный мониторинг пропускной способности водных объектов, регулирование сброса воды. На реках 40 округов размещено 166 вешек, которые позволяют оперативно реагировать на подъём уровня воды.
В рамках подготовки к паводковому сезону обследованы плотины, дамбы, водосбросные и водоспускные сооружения. По результатам проверки 595 муниципальных ГТС 24 включили в госпрограмму. Они будут капитально отремонтированы с 2025 по 2027 годы.
Как доложил врио начальника Главного управления МЧС России по Подмосковью Александр Перегуда, численность группировки сил и средств Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего паводка превышает 24 тыс. человек. Подготовлено около 7 тыс. единиц техники, порядка 300 единиц плавсредств и 14 единиц авиатехники.
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«Традиционно весной мы проходим период половодья. Главная задача – обеспечить безопасность жителей, защитить стратегические объекты инфраструктуры и экономики. Снега у нас в этом году было мало, но на территории Подмосковья есть уязвимые участки, за которыми нужен глаз да глаз. Это Луховицы, Дубна, Красногорск, Можайский, Истра, Дмитровский, Одинцовский, Клин, Богородский, Электросталь, Раменский, Домодедово. Там чаще всего сталкиваемся с подтоплениями», – сказал Воробьёв.Он добавил, что в прошлом году в области было обследовано порядка 600 гидротехнических сооружений. Всё, что находится в непригодном состоянии, будет восстановлено по госпрограмме, подчеркнул глава региона.
В рамках ежегодной проверки готовности муниципалитетов обследование 30 округов, больше других подверженных риску подтопления, провели специалисты Ростехнадзора, МЧС, Минэкологии Подмосковье и администраций муниципалитетов. Отводящие русла и водосборные сооружения расчистили от мусора и деревьев. На гидротехнических сооружениях установили сороудерживающие решётки, проверили готовность техники к весеннему половодью.
Помимо этого, ведётся постоянный мониторинг пропускной способности водных объектов, регулирование сброса воды. На реках 40 округов размещено 166 вешек, которые позволяют оперативно реагировать на подъём уровня воды.
В рамках подготовки к паводковому сезону обследованы плотины, дамбы, водосбросные и водоспускные сооружения. По результатам проверки 595 муниципальных ГТС 24 включили в госпрограмму. Они будут капитально отремонтированы с 2025 по 2027 годы.
«На территории Московской области – почти 1,5 тыс. гидротехнических сооружений. Две трети из них находятся в собственности муниципалитетов, 44 – в бесхозяйном состоянии. Но по ним уже начато оформление в собственность округов. Мы продолжаем большую работу по ремонту и содержанию этих ГТС», – сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.Что касается регулярных подтоплений, то регулярно наблюдается паводок из-за особенностей местности в Луховицах Округ расположен в низменности. В этом году муниципалитет полностью готов к прохождению половодья. Предпосылок к затоплению дорог или населённых пунктов нет.
Как доложил врио начальника Главного управления МЧС России по Подмосковью Александр Перегуда, численность группировки сил и средств Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего паводка превышает 24 тыс. человек. Подготовлено около 7 тыс. единиц техники, порядка 300 единиц плавсредств и 14 единиц авиатехники.
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Лора Луганская