Губернатор Воробьёв рассказал о подвиге ступинского фельдшера Людмилы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ступинский фельдшер Людмила удостоена награды за спасение людей в зоне СВО. О её подвиге рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Женщина работала в ступинской системе здравоохранения фельдшером скорой помощи. Затем подписала контракт и ушла в зону проведения спецоперации.
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«Более 200 человек получили медицинскую помощь, ею были спасены их жизни. Награды она удостоилась за то, что, когда в командный пункт был нанесен удар HIMARS, она спасала людей. Когда был второй прилёт, Людмила накрыла собой командира, которому оказывала помощь. Она спасла его и оказала максимальную помощь всем, кто в ней нуждался», — сказал губернатор на традиционном совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Воробьёв назвал живыми примерами героизма работу медсестёр, фельдшеров, и врачей.
«Такими примерами хотел с вами поделиться. Нам с вами всегда было, есть и будет чем гордиться»», – подчеркнул губернатор.Он поставил задачу уделить особое внимание жительнице городского округа Ступино.
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Лора Луганская