Ксения Мишонова: президент считает вопрос семьи и детей фундаментальным

22 декабря 2025, 13:56

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции 19 декабря уделил особое внимание семье, демографии и материнству. Глава государства подчеркнул, что вопрос создания семьи и рождения ребенка является фундаментальным. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».





В вопросах демографии многое связано с материальным положением. Вокруг поддержки семей с детьми строится вся политика России, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что власти, принимая любое решение, должны думать о семьях с детьми и их доходах.



Уполномоченный по правам ребенка в Московской области, региональный координатор «Женского движения Единой России» Ксения Мишонова прокомментировала пресс-конференцию.

«Наша тема — это семья, женщины, дети. Об этом было сказано очень много. Я очень рада, что поднимались эти вопросы, и на них наш Президент с удовольствием отвечал. Видно, что он погружен в тему, внимательно следит за ней, и вообще, тема детства, семьи его очень волнует и она в приоритете. Президент сказал о яслях, мы тоже о них давно говорим, о том, что нужно расширять количество ясельных групп, количество воспитателей, и вопрос оплаты нянечек и воспитателей стоит на первом месте», — рассказала подмосковный детский омбудсмен.

«Важно то, что политика все равно строится вокруг семьи, и приоритет на ближайшее будущее — это поддержка семей, многодетных семей. Главные фразы Президента ушли в народ — рожать детей должно быть модно, иметь семью — модно. И, конечно, наша планка — чтобы в каждой российской семье было не менее трех детей», — добавила Ксения Мишонова.