Кубок Акинфеева соберёт в Химках 20 детских футбольных команд из разных стран

06 августа 2025, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

20 команд лучших футбольных школ стран СНГ станут участниками международного Кубка Игоря Акинфеева в Химках. Среди них – команды из новых регионов, а также из ЮАР, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Предварительные матчи седьмого по счёту турнира состоятся 17-19 августа на арене «Новые Химки». А 20 августа на стадионе «Арена Химки» пройдёт большой финал. В тот же день на арене пройдет гала-матч с участием футбольных звёзд. «Сборная ЦСКА» сыграет против «Сборной друзей Акинфеева».



Фото: пресс-служба Минспорта МО

В этом году трофей традиционно оспорят ведущие российские академии - ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и другие. Приедут и команды из новых регионов. Среди зарубежных коллективов – команды Белоруссии и Киргизии. Есть и новичок – «Спартак Дурбан» из ЮАР.



Фото: пресс-служба Минспорта МО



Спортсменов ждут ещё две игровые дисциплины – кипербол и кипербатл. Кипербол – авторский формат игры в футбол, разработанный знаменитым голкипером Игорем Акинфеевым, где результат игры всегда определяется в серии пенальти. Кипербатл представляет собой захватывающую вратарскую перестрелку, где два голкипера по очереди наносят удары по воротам друг друга.

«Любовь к футболу – то, для чего создавались эти соревнования. Очень рад, что к нам присоединяются команды из-за рубежа, придавая турниру статус международного. Также мы продолжаем популяризировать кипербол и кипербатл, которые открывают новые направления для всё большего числа молодых футболистов. Считаю, что эти форматы делают наш турнир уникальным. Особенную благодарность выражаю губернатору Московской области Андрею Воробьёву и партнёрам проекта», – сказал Акинфеев.