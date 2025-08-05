Наталия Симония выиграла чемпионат России по конкуру провели в Черноголовке
В селе Ивановское городского округа Черноголовка состоялся чемпионат России по конкуру. Он проходил на базе конно-спортивного клуба Horseka-sport.
На малом поле клуба пары преодолевали серию препятствий от 65 см до 135 см. На большом поле перед всадниками и лошадьми встала более сложная задача: высота преград была от 100 до 150 см.
Победу одержала мастер спорта международного класса Наталия Симония из Москвы на лошади по кличке Кваренге. Второе место досталось Андрею Лысенко на лошади по кличке Кутюр из Сахалинской области. Третье место занял Евгений Овчаренко. Победитель чемпионата получила денежный приз в размере 396 тыс. рублей, призёры – 308 и 154 тыс. рублей соответственно.
Перед церемонией награждения зрителям представили уникальное шоу. Пять пар и два автомобиля выступили с номером «Россия».
Для гостей организовали мастер-классы, развернули ярмарку, где можно было купить украшения от мастеров со всей России.
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