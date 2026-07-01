Кубок Александра Овечкина в этом году оспорят 24 юношеские команды

01 июля 2026, 21:06

оригинал А. Овечкин (в центре) (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Ледовые арены Московской области с 1 по 8 августа примут главный детский хоккейный турнир страны – VIII Кубок Александра Овечкина. Престижный трофей разыграют 24 юношеские команды из России, Белоруссии и Казахстана, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Местом проведения группового этапа турнира станут «Красногорск Арена» им. В.В. Петрова и «Арена Мытищи» им. В.И. Шалимова. Финал и гала-матч с участием легендарных игроков разных времён и действующих российских звезд НХЛ состоится в Мытищах.



На турнире выступят хозяева льда – подмосковные команды «Красная машина Атлант» из Мытищ, «Красная машина Юниор» из Красногорска, «СШОР им. Ляпкина» из Балашихи и «Витязь» из Подольска. За награды также поборются участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска, Магнитогорска и других городов России, а также гости из Минска и Астаны.

«Идея создания детско-юношеского турнира имени великого российского хоккеиста принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Сам Овечкин охотно поддержал инициативу. За восемь лет турнир стал международным брендом и трамплином для юных хоккеистов в большой спорт. В этом сезоне действующий чемпион, московский ЦСКА, в активе которого пять побед, будет защищать титул. Остальные 23 команды попытаются сместить армейцев с вершины», – рассказали в ведомстве.