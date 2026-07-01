Параатлеты из Подмосковья завоевали четыре медали чемпионата России

01 июля 2026, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые медали получили представители Московской области на чемпионате России по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Две победы одержала Ирина Вертинская из Щёлкова, выступавшая в классе F37.





«Ирина стала лучшей в метании диска с результатом 27,36 метра и в толкании ядра с результатом 12,35 метра», — говорится в сообщении.