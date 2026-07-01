Параатлеты из Подмосковья завоевали четыре медали чемпионата России
Четыре золотые медали получили представители Московской области на чемпионате России по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Две победы одержала Ирина Вертинская из Щёлкова, выступавшая в классе F37.
«Ирина стала лучшей в метании диска с результатом 27,36 метра и в толкании ядра с результатом 12,35 метра», — говорится в сообщении.Кроме того, на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Сергей Сокульский из Звенигород по итогам толкания ядра в классе F55 и Денис Гнездилов из Щёлкова за толкание ядра в классе F40.
Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на международном турнире по роллер-спорту.