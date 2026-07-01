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Параатлеты из Подмосковья завоевали четыре медали чемпионата России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые медали получили представители Московской области на чемпионате России по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Две победы одержала Ирина Вертинская из Щёлкова, выступавшая в классе F37.

«Ирина стала лучшей в метании диска с результатом 27,36 метра и в толкании ядра с результатом 12,35 метра», — говорится в сообщении.
Кроме того, на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Сергей Сокульский из Звенигород по итогам толкания ядра в классе F55 и Денис Гнездилов из Щёлкова за толкание ядра в классе F40.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на международном турнире по роллер-спорту.
Лев Каштанов

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