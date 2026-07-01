Подмосковные тхэквондисты завоевали шесть медалей Кубка России

01 июля 2026, 17:01

оригинал С. Мотлох (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсмены из Московской области завоевали на Кубке России по тхэквондо среди мужчин и женщин шесть медалей. В их активе – две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Соревнования проходили в Набережных Челнах в Татарстане. Награды разыграли более 300 спортсменов из 36 регионов страны.

«Чемпионкой в весовой категории до 62 килограммов стала София Мотлох, представляющая СШОР «Металлист» из Королёва. Ещё одну награду взяла Ксения Здор из той же спортивной школы в категории до 57 килограммов. Серебряным призёром соревнований мужчин стал Егор Шефатов. Серебряные медали среди женщин в разных весовых категориях получили Ирина Карепова и Елизавета Кадымова. Бронзу у женщин взяла Софья Соловьёва», – рассказали в ведомстве.