Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали первенства Европы

02 июля 2025, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Северной Македонии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.







«На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Тимур Алиев из городского округа Щёлково, выступавший в весовой категории до 81 килограмма. В финальной схватке он уступил грузинскому спортсмену», — говорится в сообщении.