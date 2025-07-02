Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали первенства Европы
Серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Северной Македонии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Тимур Алиев из городского округа Щёлково, выступавший в весовой категории до 81 килограмма. В финальной схватке он уступил грузинскому спортсмену», — говорится в сообщении.А бронзовые медали выиграли Артур Саркисян из Химок, выступавший в весовой категории до 55 килограммов, и ещё один щелковский спортсмен — Илья Топтыгин, сражавшийся в весовой категории до 50 кг.
Первенство Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило в городе Скопье. Всего российская сборная взяла на этом турнире 13 медалей.