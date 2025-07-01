Подмосковный спортсмен победил на международном турнире по пулевой стрельбе
Антон Аристархов из подмосковного Ногинска завоевал золотую медаль на Открытом чемпионат Республики Беларусь по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Призёр чемпионата мира и многократный призёр Европы Антон Аристархов поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в дисциплине «пневматический пистолет 10 м» среди мужчин. Второе и третье места также завоевали российские спортсмены: серебряную медаль выиграл Никита Манн из Красноярского края, а бронзовую — спортсмен из Иркутской области Артём Черноусов», — говорится в сообщении.Открытый чемпионат республики Беларусь по пулевой стрельбе проходил в Минске с 24 по 30 июня. Участниками турнира стали более 200 российских и белорусских спортсменов.