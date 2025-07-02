Нигматуллин дебютирует за команду Легенд футбола в матче с жителями Дмитрова
5 июля сборная жителей Дмитровского муниципального округа сыграет с командой звёзд российского футбола во главе с Дмитрием Аленичевым. Матч пройдёт в рамках четвёртого летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Впервые в составе команды «Легенды футбола» сыграет трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, двукратный обладатель звания «Вратарь года» Руслан Нигматуллин. На поле стадиона «Локомотив» также выйдут Егор Титов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов и Дмитрий Вязьмикин. Руководить игрой легенд будет бессменный наставник команды, трёхкратный вице-чемпион СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин», – рассказали в ведомстве.
На матче будут работать профессиональные комментаторы Олег Жолобов и Виктор Гусев. Перед началом игры знамениты игроки проведут мастер-классы для юных футболистов. В программу спортивного праздника войдут интерактивные развлечения для детей и родителей, лотерея с подарками и тематические площадки с футбольными аттракционами.
Как рассказали в министерстве, за четыре года «Легенды» провели более 40 матчей с любительскими командами из разных городских округов Подмосковья. Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».