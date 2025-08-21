Кубок Берлина по баскетболу в год столетия тренера оспорят более 250 команд

21 августа 2025, 19:22

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На центральной площади Ногинска 23 августа состоятся соревнования Кубка Давида Берлина по уличному баскетболу в формате 3 на 3. Они объединят более 250 команд со всей России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





В этом году самый массовый в стране турнир по стритболу приурочен к 100-летию со дня рождения легендарного тренера. Команды будут играть на 13 площадках в 13 возрастных категориях.



Фото: пресс-служба Минспорта МО



«В шоу-матче примут участие такие прославленные баскетболисты, как Виталий Фридзон, Павел Подкользин, Иван Лазарев, Александр Милосердов и Виктор Кейру. Для желающих именитые игроки проведут открытые тренировки и мастер-классы. Подкользин поделится секретами собственной техники и расскажет, как сделать бросок точнее. Баскетболист сыграет несколько матчей со зрителями в формате «минус пять». Ещё один мастер-класс проведёт Дмитрий Домани. Он сделает акцент на работе с ведением мяча и техникой броска», – отметили в ведомстве.