Кубок Берлина по баскетболу в год столетия тренера оспорят более 250 команд
На центральной площади Ногинска 23 августа состоятся соревнования Кубка Давида Берлина по уличному баскетболу в формате 3 на 3. Они объединят более 250 команд со всей России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В этом году самый массовый в стране турнир по стритболу приурочен к 100-летию со дня рождения легендарного тренера. Команды будут играть на 13 площадках в 13 возрастных категориях.
«В шоу-матче примут участие такие прославленные баскетболисты, как Виталий Фридзон, Павел Подкользин, Иван Лазарев, Александр Милосердов и Виктор Кейру. Для желающих именитые игроки проведут открытые тренировки и мастер-классы. Подкользин поделится секретами собственной техники и расскажет, как сделать бросок точнее. Баскетболист сыграет несколько матчей со зрителями в формате «минус пять». Ещё один мастер-класс проведёт Дмитрий Домани. Он сделает акцент на работе с ведением мяча и техникой броска», – отметили в ведомстве.Соревнования группового этапа стартуют в 10:00. В прошлом году Кубок Давида Берлина оспаривали более 1 тыс. любителей стритбола.
Берлин внес огромный вклад в развитие баскетбола в Подмосковье. Более 70 лет он возглавлял основанный им же женский баскетбольный клуб «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей.