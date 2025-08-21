Сборная Подмосковья взяла 11 медалей Кубка России по пулевой стрельбе
Команда Московской области завоевала 11 медалей на Открытом Кубке России по пулевой стрельбе. В копилке сборной – два золота, три серебра и шесть бронзовых наград, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Так, Антон Аристархов из Химок стал победителем в дисциплине «пистолет пневматический 10 м, соло», оставив позади соперников из Москвы и Удмуртии. Помимо этого, в паре с Еленой Липой из Краснознаменска он выиграл в дисциплине «пистолет пневматический 10 м, пара смешанная», – отметили в ведомстве.
Всероссийские соревнования проходили в селе Игнатово Московской области в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
