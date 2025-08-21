Сборная Подмосковья взяла 11 медалей Кубка России по пулевой стрельбе

21 августа 2025, 21:39

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области завоевала 11 медалей на Открытом Кубке России по пулевой стрельбе. В копилке сборной – два золота, три серебра и шесть бронзовых наград, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.