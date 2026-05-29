Кубок чемпионов по плаванию на открытой воде стартует 6 июня в Сергиевом Посаде
Первые заплывы Российской серии Кубок Чемпионов по плаванию на открытой воде состоятся 6 июня на Торбеевом озере в Сергиевом Посаде. В летнем сезоне 2026 года в Московской области пройдёт шесть этапов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В летнем сезоне 2026 года в Московской области пройдёт шесть этапов. Участников ждут в Сергиевом Посаде (6 июня), Можайском муниципальном округе на Можайском водохранилище (12 июня), Рузе на Озернинском водохранилище (28 июня), Красногорске (26 июля), а также в Серпухове и Рузе (16 и 29 августа).
Организаторы ожидают более 2000 спортсменов и свыше 3000 зрителей. Первый этап в Сергиевом Посаде соберёт более 300 участников — они разыграют награды на дистанциях 500, 1000, 2000 и 4000 метров. Для юных пловцов от 8 лет организаторы подготовили заплывы на 100 и 300 метров.
Завершит соревнования командная эстафета 3×300 метров для смешанных команд. Организатор Кубка чемпионов, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко прокомментировал: этот сезон открытой воды в Московской области встречает новая локация на Оке — пляж в Серпухове — и новая дистанция 500 метров.
Организаторы решили добавить больше заплывов на 500 метров, так как в регионе растёт интерес к плаванию на открытой воде, но не хватает лёгких и доступных дистанций для новичков. В 2026 году серию заплывов включили в проект «Суперлига Подмосковья». Участники могут обменять накопленные баллы на скидочные купоны для регистрации на старты Кубка чемпионов в маркете на официальном сайте проекта.
Организаторы открыли регистрацию для участников на официальном сайте мероприятия. Соревнования проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».
