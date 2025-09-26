«Кубок Коломенского Кремля» соберёт около 250 конькобежцев
В Конькобежном центре «Коломна» 26 и 27 сентября состоится «Кубок Коломенского Кремля». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Медали и дипломы оспорят около 250 конькобежцев из разных регионов России в трёх возрастных группах. Это мужчины и женщины, юниоры и юниорки 18-19 лет, а также юноши и девушки 16-17 лет.
«Приходите поддержать спортсменов и насладиться зрелищными забегами! Ждём вас на трибунах Конькобежного центра «Коломна». Начало соревнований – в 10 часов, вход свободный», – говорится в сообщении.
Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть на сайте.