В Дмитрове прошёл международный турнир юных гольфисты «Лига будущих чемпионов»
Юные гольфисты России и Белоруссии разыграли призы турнира «Лига будущих чемпионов» в гольф-клубе «Дмитров Гольф Резорт». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В соревнованиях учитывали пять лучших результатов девяти участников каждой команды. По итогам турнира со счётом 101:85 победили гости. Переходящий кубок будет храниться у белорусской стороны до следующей встречи.
«Среди школьных команд победу одержали учащиеся Деденевской средней школы Дмитровского муниципального округа. В личном зачёте юниоров победила Анастасия Сухова. А в номинации «Лучший счёт гросс» сильнейшей оказалась Алина Акимжанова. Лучшим тренером турнира признали Алексея Хромова из городского округа Щёлково», – рассказали в ведомстве.
«Лига будущих чемпионов» – ежегодная серия детских турниров по гольфу, направленная на развитие молодёжного спорта. Мероприятие подтвердило свой международный статус, собрав 17 лучших школьных команд Подмосковья и 32 юниора, включая приглашённую делегацию Белоруссии.