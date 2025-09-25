В Дмитрове прошёл международный турнир юных гольфисты «Лига будущих чемпионов»

25 сентября 2025, 18:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Юные гольфисты России и Белоруссии разыграли призы турнира «Лига будущих чемпионов» в гольф-клубе «Дмитров Гольф Резорт». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.





В соревнованиях учитывали пять лучших результатов девяти участников каждой команды. По итогам турнира со счётом 101:85 победили гости. Переходящий кубок будет храниться у белорусской стороны до следующей встречи.



Фото: пресс-служба Минспорта МО





«Среди школьных команд победу одержали учащиеся Деденевской средней школы Дмитровского муниципального округа. В личном зачёте юниоров победила Анастасия Сухова. А в номинации «Лучший счёт гросс» сильнейшей оказалась Алина Акимжанова. Лучшим тренером турнира признали Алексея Хромова из городского округа Щёлково», – рассказали в ведомстве.