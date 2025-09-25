Подмосковный «ШТУРМ-2002» выиграл чемпионат России по мини водному поло
Мужская команда «ШТУРМ-2002» из Рузского муниципального округа завоевала золото чемпионата России по мини водному поло. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В финальном матче «штурмовики» переиграли хозяев турнира – сборную Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 5:4. Лучшим игроком чемпионата стал защитник команды «ШТУРМ-2002» Иван Мясников», – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, главное отличие мини водного поло от классического – в доступности этой дисциплины для непрофессиональных спортсменов. Игры можно проводить в небольших бассейнах, так как размеры поля и ворот уменьшены вдвое. В таком формате в команде – по четыре игрока у мужчин и по пять у женщин. Замены проводят в любое время.