«Кубок Наций» по кёкусинкан собрал более двух тысяч участников

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Свыше 2000 спортсменов приняли участие в международных соревнованиях по кёкусинкан «Кубок Наций», которые были организованы подмосковным клубом «Подольск-Додзё» и Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Кёкусинкай это не просто спорт, это философия, которая формирует характер, развивает силу духа и смелость, учит преодолевать трудности. Уверен, что эти качества, заложенные в юные годы, останутся с вами навсегда. Кубок Наций даёт возможность объединять людей разных национальностей и культур. Его организаторы и участники вносят важный вклад в популяризацию активного и здорового образа жизни. Ваша энергия и стремление к победе вдохновляют не только вас самих, но и тех, кто находится рядом с вами. Пусть эти соревнования станут для вас не только ареной для проявления спортивного мастерства, но и местом дружеского общения», – говорится в приветственном слове губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва к участникам соревнований, которое зачитал зампред правительства региона Вячеслав Духин.Вячеслав Духин (Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области)
От Подмосковья на «Кубке Наций» заявлена большая делегация из 198 человек. Подольск представили 80 спортсменов, Одинцово – 23, Люберцы – 22, Балашиху – 17, Мытищи – 15, Красногорск – 14, Химки – 13, Видное – 10, Долгопрудный – 4. В общей сложности в турнире приняли участие свыше 2000 спортсменов из 26 государств и 41 региона России.
Также с приветственным словом к участникам обратились замминистра спорта России Игорь Сидоркевич, замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Степан Кузьменков, президент федерации кёкусинкай России, руководитель инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Михаил Слипенчук и главный тренер и руководитель клуба «Подольск-Додзё» Максим Аборин.
«Лично меня берёт гордость, что Московская область является организатором международного Кубка Наций. Отмечу очень важный момент, что сегодня бизнес помогает развитию спорта, поддерживает молодых спортсменов, а также участников специальной военной операции. Очень важно то, что происходит на фронте, но не менее важно то, что происходит сегодня здесь. Это всё делается ради нашей молодёжи. Очень важно, что для участия в турнире приехало много спортсменов из зарубежных стран. Они увидят то, как мы относимся к нашей молодёжи, обменяемся опытом. А когда они вернутся к себе домой, то расскажут про то, как на самом деле живут люди в России», – заявил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.Кирилл Лосунчуков (Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области)
Второй год организатором «Кубка Наций» выступает подмосковный клуб каратэ кёкусинкан «Подольск-Додзё», а также Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Турнир проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской областии выполнял цели госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Впервые «Кубок Наций» прошёл в феврале 2024 года в подмосковном Чехове. Тогда в турнире приняли участие свыше 700 спортсменов из 12 стран. В этом году участники собрались во дворце Ирины Виннер в спортивном комплексе «Лужниках». Соревнования начались 9 марта.
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