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«Кубок Наций» по кёкусинкан собрал более двух тысяч участников

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Свыше 2000 спортсменов приняли участие в международных соревнованиях по кёкусинкан «Кубок Наций», которые были организованы подмосковным клубом «Подольск-Додзё» и Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Кёкусинкай это не просто спорт, это философия, которая формирует характер, развивает силу духа и смелость, учит преодолевать трудности. Уверен, что эти качества, заложенные в юные годы, останутся с вами навсегда. Кубок Наций даёт возможность объединять людей разных национальностей и культур. Его организаторы и участники вносят важный вклад в популяризацию активного и здорового образа жизни. Ваша энергия и стремление к победе вдохновляют не только вас самих, но и тех, кто находится рядом с вами. Пусть эти соревнования станут для вас не только ареной для проявления спортивного мастерства, но и местом дружеского общения», – говорится в приветственном слове губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва к участникам соревнований, которое зачитал зампред правительства региона Вячеслав Духин.
Вячеслав Духин (Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области)

От Подмосковья на «Кубке Наций» заявлена большая делегация из 198 человек. Подольск представили 80 спортсменов, Одинцово – 23, Люберцы – 22, Балашиху – 17, Мытищи – 15, Красногорск – 14, Химки – 13, Видное – 10, Долгопрудный – 4. В общей сложности в турнире приняли участие свыше 2000 спортсменов из 26 государств и 41 региона России.

Также с приветственным словом к участникам обратились замминистра спорта России Игорь Сидоркевич, замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Степан Кузьменков, президент федерации кёкусинкай России, руководитель инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Михаил Слипенчук и главный тренер и руководитель клуба «Подольск-Додзё» Максим Аборин.

«Лично меня берёт гордость, что Московская область является организатором международного Кубка Наций. Отмечу очень важный момент, что сегодня бизнес помогает развитию спорта, поддерживает молодых спортсменов, а также участников специальной военной операции. Очень важно то, что происходит на фронте, но не менее важно то, что происходит сегодня здесь. Это всё делается ради нашей молодёжи. Очень важно, что для участия в турнире приехало много спортсменов из зарубежных стран. Они увидят то, как мы относимся к нашей молодёжи, обменяемся опытом. А когда они вернутся к себе домой, то расскажут про то, как на самом деле живут люди в России», – заявил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.
Кирилл Лосунчуков (Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области)

Второй год организатором «Кубка Наций» выступает подмосковный клуб каратэ кёкусинкан «Подольск-Додзё», а также Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Турнир проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской областии выполнял цели госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Впервые «Кубок Наций» прошёл в феврале 2024 года в подмосковном Чехове. Тогда в турнире приняли участие свыше 700 спортсменов из 12 стран. В этом году участники собрались во дворце Ирины Виннер в спортивном комплексе «Лужниках». Соревнования начались 9 марта.

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Воробьев поздравил женщин с 8 марта в Подмосковье
08 марта 2025, 11:22

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

С Международным женским днем 8 марта поздравил женщин губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
«Для меня большая честь от имени Президента вручить государственные награды и, конечно же, отметить наших женщин областными знаками отличия. Хочу поблагодарить всех, кто присутствует в этом зале, а также ваши команды, потому что за каждой из вас стоят те, кто стараются осуществлять перемены на том или ином направлении — будь то медицина или социальная служба. Здесь присутствуют и директора школ, которые дают замечательное образование нашим детям (…) 8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. В вашем лице хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — произнес губернатор.
Воробьев поблагодарил всех, кто проявил себя в различной работе и продолжает это делать.

Накануне сообщалось, что в Подмосковье состоялся концерт для семей участников спецоперации в преддверии Международного женского дня.

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Юный фехтовальщик из Лобни стал призёром всероссийских соревнований
07 марта 2025, 17:58

Герман Щеглов (слева). Фото: пресс-служба администрации г.о. Лобня

Спортсмен из подмосковной Лобни Герман Щеглов завоевал третье место на Всероссийском турнире по фехтованию для участников младше двенадцати лет, посвящённом памяти А.И. Павлова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Спасибо всем, кто болел за меня. Буду стараться и дальше показывать хорошие результаты и привозить домой награды», — прокомментировал свой результат на соревнованиях Герман.
Турнир проводился в Смоленске. Отмечается, что в ходе соревнований Герман продемонстрировал высокий уровень подготовки и спортивный дух. Тренером юного спортсмена является Денис Сидоров.

Ранее сообщалось, что самбисты из Московской области Степан Солдатенков, Кирилл Харков и Павел Сараев завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на проходящем в Краснодаре чемпионате России.

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#лобня
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Самбисты из Подмосковья завоевали три медали чемпионата России по самбо
07 марта 2025, 17:33

Фото: пресс-служба Всероссийской федерации самбо

Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по самбо, в число призёров вошёл Павел Сараев из Пушкинского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По данным Всероссийской федерации самбо, серебряную медаль турнира выиграл для подмосковной сборной Степан Солдатенков из Королёва, выступавший в весовой категории 98 килограммов. Пушкинский спортсмен Павел Сараев взял бронзу в весовой категории 53 килограмма. А ещё одна бронзовая медаль досталась Кириллу Харкову из Сергиева Посада, соревновавшему в весовой категории 88 килограммов.

Чемпионате России по самбо проходит в Краснодаре, он стартовал 4-го и завершится 8-го марта.

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#самбо
#спорт
#чемпионат россии
#медали
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Дмитрий Кузнецов из Подмосковья возглавил мировой рейтинг по спортивной ходьбе
07 марта 2025, 16:50

Фото: istockphoto.com/Minwan

Житель подмосковного Щёлкова Дмитрий Кузнецов занял первую строчку мирового рейтинга по спортивной ходьбе на 1500 метров среди мужчин старше 55 лет по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Результат Дмитрия Кузнецова, позволивший ему возглавить мировой рейтинг, составил 7 минут 6 секунд. На втором месте рейтинга оказался спортсмен из США Дэвид Свартс, его результат составил 7 минут 10 секунд. А замыкает тройку сильнейших представитель Австралии Игнасио Хименес Солис с результатом 7 минут 12 секунд», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Дмитрий Кузнецов является 23-кратным чемпионом России по спортивной ходьбе. Он также много раз завоёвывал награды различных соревнований российского и международного уровней.

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В четырёх округах Подмосковья 8 и 9 марта проведут акции по сбору вторсырья
07 марта 2025, 16:27

Фото: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Волонтёрские экологические акции по раздельному сбору мусора на переработку проведут в ближайшие выходные — 8 и 9 марта — в округах Химки, Ленинский, Пушкинский и Мытищи, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Сдать можно будет макулатуру, пластик, металлолом и стекло. Все отходы надо заранее рассортировать по фракциями и при необходимости очистить и высушить», — отмечается в сообщении.
В Ленинском округе акцию проведут 8 марта. Вторсырьё будут принимать по адресам: Римский проезд, дом №5, строение 1 (с 9:20 до 9:30), посёлок Развилка, дом№29а (с 9:40 до 9:50), посёлок Совхоза им. Ленина, дом №20б (с 10:00 до 10:20), ЖК «Пригород Лесное», Литературный бульвар, дом №5 (с 10:40 до 11:00) и Новомолоковский бульвар, дом №10 (с 11:10 до 11:30).

В округе Химки акция будет проводится 8 и 9 марта по адресу: улица Германа Титова, дом №14к1. В субботу акция начнётся в полдень и завершится в 13:00, а в воскресенье продлится на полчаса больше — с 12:00 до 13:30.

В Мытищах мусор на вторсырьё можно будет сдать по адресу: улица Мира, дом №32/2, с 12:00 до 14:00.

А в Пушкинском округе приём отходов будет открыт по адресу: город Ивантеевка, микрорайон Голландский квартал, с 12:00 до 13:30.

На местах будут работать волонтёры.

Ранее сообщалось что в Московской области реализуется комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. В частности, волонтёрам предлагается финансовая поддержка в виде грантов, субсидий, а также премии губернатора «Наше Подмосковье». Кроме того, есть организационная, методическая, консультационная и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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