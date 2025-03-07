Самбисты из Подмосковья завоевали три медали чемпионата России по самбо

Фото: пресс-служба Всероссийской федерации самбо
Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по самбо, в число призёров вошёл Павел Сараев из Пушкинского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По данным Всероссийской федерации самбо, серебряную медаль турнира выиграл для подмосковной сборной Степан Солдатенков из Королёва, выступавший в весовой категории +98 килограммов. Пушкинский спортсмен Павел Сараев взял бронзу в весовой категории 53 килограмма. А ещё одна бронзовая медаль досталась Кириллу Харкову из Сергиева Посада, соревновавшему в весовой категории 88 килограммов.
Чемпионате России по самбо проходит в Краснодаре, он стартовал 4-го и завершится 8-го марта.
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Лев Каштанов