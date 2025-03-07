Юный фехтовальщик из Лобни стал призёром всероссийских соревнований

Герман Щеглов (слева). Фото: пресс-служба администрации г.о. Лобня
Спортсмен из подмосковной Лобни Герман Щеглов завоевал третье место на Всероссийском турнире по фехтованию для участников младше двенадцати лет, посвящённом памяти А.И. Павлова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Спасибо всем, кто болел за меня. Буду стараться и дальше показывать хорошие результаты и привозить домой награды», — прокомментировал свой результат на соревнованиях Герман.Турнир проводился в Смоленске. Отмечается, что в ходе соревнований Герман продемонстрировал высокий уровень подготовки и спортивный дух. Тренером юного спортсмена является Денис Сидоров.
Ранее сообщалось, что самбисты из Московской области Степан Солдатенков, Кирилл Харков и Павел Сараев завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на проходящем в Краснодаре чемпионате России.
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