Свыше 350 учащихся приняли участие в региональном фестивале ГТО в Мытищах

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Традиционный региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошёл в Мытищах. В нем приняли участие более 350 школьников, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В 2025 году прошёл региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для учащихся. Он был приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники фестиваля — школьники четвёртой и пятой ступеней комплекса ГТО из 32 муниципалитетов Московской области.
Во время мероприятия юные спортсмены выполняли нормативы, соответствующие их возрасту: бег на 60, 1 500 и 2 000 метров, стрельба из пневматической винтовки, метание мяча, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами, прыжки в длину, поднятие туловища из положения лёжа, подтягивания и отжимания.
Ежегодный региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для школьников состоялся 26 апреля на базе спортивного комплекса «Строитель» в городском округе Мытищи. Мероприятие проходило в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Во время мероприятия юные спортсмены выполняли нормативы, соответствующие их возрасту: бег на 60, 1 500 и 2 000 метров, стрельба из пневматической винтовки, метание мяча, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами, прыжки в длину, поднятие туловища из положения лёжа, подтягивания и отжимания.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Ежегодный региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для школьников состоялся 26 апреля на базе спортивного комплекса «Строитель» в городском округе Мытищи. Мероприятие проходило в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Дайана Хусинова