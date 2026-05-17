Более 20 тыс. саженцев высадили жители Подмосковья в рамках акции «Сад памяти»

17 мая 2026, 15:44

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Центральной точкой ежегодной международной акции «Сад памяти» в этом году стало Клинское лесничество городского округа Химки. Общая площадь участка составила более 5 гектар.







Сегодня на одной площадке собрались жители, школьники, студенты, а также представители отраслевых министерств и ведомств. В акции традиционно участвовали инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





«Каждое посаженное дерево — это живая память. Мы часто говорим о преемственности поколений, но она не в словах, она в действиях — когда мы выходим на места и служим примером для наших детей. Уверен, что у каждого в семье есть свой герой, который не вернулся, или тот, кто смог пройти все тяготы сражений на передовой. Поэтому акция «Сад памяти» для каждого это своя история», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.





Для гостей была подготовлена насыщенная программа с разнообразными развлечениями. Танцевальные коллективы и мастер-классы по созданию поделок из экоматериалов радовали всех присутствующих. Каждый желающий мог получить сувенир и насладиться вкусными угощениями.



Организатором мероприятия выступил Комитет лесного хозяйства Московской области. Программа охватила 19 лесничеств региона, а также муниципальные площадки, где ведутся работы по озеленению города, созданию новых скверов и парков.