Более 20 тыс. саженцев высадили жители Подмосковья в рамках акции «Сад памяти»
Центральной точкой ежегодной международной акции «Сад памяти» в этом году стало Клинское лесничество городского округа Химки. Общая площадь участка составила более 5 гектар.
Сегодня на одной площадке собрались жители, школьники, студенты, а также представители отраслевых министерств и ведомств. В акции традиционно участвовали инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Каждое посаженное дерево — это живая память. Мы часто говорим о преемственности поколений, но она не в словах, она в действиях — когда мы выходим на места и служим примером для наших детей. Уверен, что у каждого в семье есть свой герой, который не вернулся, или тот, кто смог пройти все тяготы сражений на передовой. Поэтому акция «Сад памяти» для каждого это своя история», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
Для гостей была подготовлена насыщенная программа с разнообразными развлечениями. Танцевальные коллективы и мастер-классы по созданию поделок из экоматериалов радовали всех присутствующих. Каждый желающий мог получить сувенир и насладиться вкусными угощениями.
Организатором мероприятия выступил Комитет лесного хозяйства Московской области. Программа охватила 19 лесничеств региона, а также муниципальные площадки, где ведутся работы по озеленению города, созданию новых скверов и парков.
