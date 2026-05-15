В Раменском определят представителя Подмосковья на турнире «Шахматы для СВОих»
Региональный этап патриотической шахматной акции «Ход Победы» проведут 19 мая во Дворце культуры «Сатурн» в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Специальным гостем финала станет инициатор проекта – гроссмейстер, сенатор, чемпион мира по быстрым шахматам, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.
Турнир станет кульминацией отборочных соревнований, которые с 27 апреля по 13 мая проходили в шахматных клубах Карякина во всех муниципалитетах Московской области. В финале примут участие победители и призёры муниципальных отборочных этапов – не более четырёх сильнейших игроков от каждого клуба, а также отдельно – победители номинации среди ветеранов спецоперации.
«Шахматы – это не только спорт высших достижений, но и эффективный инструмент социальной адаптации. Проект «Ход Победы» и программа «Шахматы для СВОих» помогают нашим ветеранам вернуться к активной, полноценной жизни в мирное время», – отметил Карякин.
На региональном этапе определится победитель среди ветеранов СВО и боевых действий. Этот участник получит право представить Московскую область на Первом Всероссийском шахматном турнире «Шахматы для СВОих», который состоится с 29 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
Остальных победителей и призёров регионального финала наградят кубками, медалями, грамотами и ценными призами.